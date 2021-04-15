https://news.day.az/society/1334199.html В Масазыре задержана женщина-водитель, сбившая пешехода - ФОТО
В Масазыре задержана женщина-водитель, сбившая пешехода - ФОТО
В поселке Масазыр женщина-водитель сбила пешехода и скрылась с места происшествия. Инцидент произошел на улице Алиага Вахида.
Об этом Day.Az сообщили в Управлении Полиции Абшеронского Района
Отмечается, что автомобиль, принадлежащий 21-летней Мусаевой Рене Паша гызы, сбил мужчину 1997 года рождения Гасанова Ядигара Сади оглу. Раненый был госпитализирован.
По факту в Управлении полиции Абшеронского района ведется следствие.
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