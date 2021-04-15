В Масазыре задержана женщина-водитель, сбившая пешехода

В поселке Масазыр женщина-водитель сбила пешехода и скрылась с места происшествия. Инцидент произошел на улице Алиага Вахида.

Об этом Day.Az сообщили в Управлении Полиции Абшеронского Района

Отмечается, что автомобиль, принадлежащий 21-летней Мусаевой Рене Паша гызы, сбил мужчину 1997 года рождения Гасанова Ядигара Сади оглу.  Раненый был госпитализирован.

По факту в Управлении полиции Абшеронского района ведется следствие.