Когда откроется метро?

Из-за карантинного режима, связанного с коронавирусом, Бакинский метрополитен долгое время не работает. По этой причине наблюдается нагрузка пассажирского потока на автобусы. В результате автобусные остановки и автобусы переполняются в час пик, и не соблюдается социальная дистанция.

Можно ли восстановить метро при определенных условиях для решения проблемы?

Как передает Day.Az, руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов заявил redaktor.az, что здоровье людей важнее, чем работа метро:

"Решением Кабинета Министров работа Бакинского метрополитена приостановлена. Это напрямую связано с возможностью распространения вируса.

В решении также говорится, что такие шаги были предприняты для предотвращения быстрого распространения коронавирусной инфекции. Наша работа - организация пассажирских перевозок, решение об открытии метро и подобные вопросы ложатся на Оперативный штаб при Кабинете Министров. В марте прошлого года метро работало 3 дня по 5 часов в день - 2 часа утром и 3 часа вечером. Вероятно, в результате увеличилось количество инфицированных, что было проанализировано Оперативным штабом, и метро снова закрыли. Решение о том, когда будет открыто метро, может быть принято только Оперативным штабом", - заявил Бахтияр Мамедов.