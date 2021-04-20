В Азербайджане будет 3 уровня бакалавриата

Академический персонал, преподающий по образовательным программам уровня бакалавриата или его эквивалента, составляющим второй уровень высшего образования, должен иметь соответствующую квалификацию по 3-му и 4-му уровням стандарта классификации квалификаций высшего образования.

Как сообщает Day.Az, это отражено в первоначальной версии законопроекта "О высшем образовании".

Согласно проекту, выпускники бакалавриата высшего образования могут заниматься трудовой деятельностью во всех других сферах, за исключением научно-педагогической деятельности в научных учреждениях и организациях, высших учебных заведениях.

Образовательные программы уровня бакалавриата или его эквивалента рассчитаны максимум на 4 года (180-240 кредитов) и организованы в соответствии с требованиями Европейской системы трансфера кредитов.

Квалификация бакалавриата следующая:

- степень бакалавра (BA) по соответствующей специализации;

- степень бакалавра наук (BSc) по соответствующей специализации;

- степень бакалавра в области управления бизнесом по соответствующей специальности (BBA).

В проекте отмечается, что выпускникам бакалавриата выдается документ об образовании - диплом, подтверждающий профессионально - квалификационную степень бакалавра.

В документе отмечается, что обучение в бакалавриате осуществляется на платной основе и по государственному заказу. Основным условием реализации образовательных программ на уровне бакалавриата является наличие ученого звания и ученой степени не менее 50 процентов профессорско-преподавательского состава, в том числе 10 процентов должны составлять профессора.