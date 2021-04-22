В Азербайджане выявлено еще 2047 случаев заражения коронавирусом, 2610 человек вылечились, 39 человек скончались.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 307 980 фактов заражения коронавирусной инфекцией, 272 575 человек вылечились, 4 274 скончались, число активных больных - 31 131.