Полицейская операция в Баку - изъято 40 кг наркотиков
Задержаны лица, занимавшиеся незаконным оборотом наркотических средств.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате операции, проведенной сотрудниками 27-го отделения Ясамальского районного управления полиции, по подозрению в торговле наркотиками был задержан житель Баку Т. Алекперов. Во время личного обыска у него был обнаружен героин, около 3 граммов марихуаны. При обыске в квартире было найдено 25 килограммов мариахуаны.
В результате операции, проведенной Главным управлением по борьбе с наркотиками на основании полученной информации, в Бинагадинском районе был задержан житель Баку К.Гусейнов, ранее судимый по подозрению в торговле наркотиками. При личном досмотре у него было обнаружено более 29 граммов героина и более 19 граммов метамфетамина.
При обыске в его квартире было изъято 12 килограммов 135 граммов героина, более 2 килограммов метамфетамина и более 868 граммов опиума.
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