https://news.day.az/society/1336600.html За уклонение от выплат по ОМС могут ввести штраф и даже тюремный срок
За уклонение от выплат по ОМС могут ввести штраф и даже тюремный срок
За уклонение от выплат по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Азербайджане определяется уголовная ответственность.
Как сообщает Day.Az, это нашло свое отражение в предлагаемых поправках в Уголовный кодекс, которые сегодня обсуждались в первом чтении.
Согласно поправкам, уклонение от уплаты взносов по ОМС наказывается штрафом в двух-трехкратном размере от нанесенного ущерба, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным запретом заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность.
Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.
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