За уклонение от выплат по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в Азербайджане определяется ​​уголовная ответственность.

Как сообщает Day.Az, это нашло свое отражение в предлагаемых поправках в Уголовный кодекс, которые сегодня обсуждались в первом чтении.

Согласно поправкам, уклонение от уплаты взносов по ОМС наказывается штрафом в двух-трехкратном размере от нанесенного ущерба, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до трех лет с возможным запретом заниматься определенной деятельностью или занимать определенную должность.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.