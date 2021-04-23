МЧС проводит просветительские мероприятия по пожарной безопасности в Шуше

Государственная противопожарная служба МЧС продолжает проводить просветительские мероприятия с целью обеспечения пожарной безопасности на освобожденных территориях, в том числе в городе Шуша.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, 22 апреля сотрудники Карабахского регионального Управления пожарной охраны провели просветительское мероприятие по пожарной безопасности для сотрудников предприятия, проводящего реконструкцию жилого дома в городе Шуша.

На мероприятии была предоставлена подробная информация о правилах пожарной безопасности, в том числе о необходимых мерах безопасности при проведении строительно-монтажных, сварочных и других работ, даны ответы на вопросы. Также сотрудникам предприятия были наглядно продемонстрированы правила использования средств пожаротушения, доведена до сведения необходимость постоянного соблюдения правил пожарной безопасности.