https://news.day.az/society/1336712.html В Баку отремонтируют проезжую часть более 15 улиц
В Баку отремонтируют проезжую часть более 15 улиц
В 2021 году в Наримановском районе Баку планируется отремонтировать проезжую часть более 15 улиц и дороги общей протяженностью 10,5 километра.
Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в 2019-2020 годах в Наримановском районе столицы были отремонтированы дороги общей протяженностью более 20 километров, передает Day.Az.
"В настоящее время на улице Шахмара Алекперова ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.
Реконструкция дорог ведется в соответствии с требованиями строительных норм и правил под непосредственным контролем руководства Госагентства автодорог.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре