В Баку отремонтируют проезжую часть более 15 улиц

В 2021 году в Наримановском районе Баку планируется отремонтировать проезжую часть более 15 улиц и дороги общей протяженностью 10,5 километра.

Как сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, в 2019-2020 годах в Наримановском районе столицы были отремонтированы дороги общей протяженностью более 20 километров, передает Day.Az.

"В настоящее время на улице Шахмара Алекперова ведутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия", - говорится в сообщении.

Реконструкция дорог ведется в соответствии с требованиями строительных норм и правил под непосредственным контролем руководства Госагентства автодорог.