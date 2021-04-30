Избившими парня за ироничный пост о Худаяре оказались родные шехида

Возбуждено уголовное дело по факту избиения Фуада Расулзаде, который поделился в социальной сети иронической публикацией о шехиде Худаяра Юсифзаде.

Об этом Day.Az сообщил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Эхсан Захидов.

По его словам, в связи с опубликованным видеороликом было проведено соответствующее расследование, по факту в Управлении полиции Бинагадинского района возбуждено уголовное дело по статье 221 (хулиганство) Уголовного кодекса.

"Сразу после поступления информации об этом, в результате следственно-оперативных мероприятий были выявлены виновные. Установлено, что Фуада Расулзаде избили брат, дядя и двоюродный брат шехида Худаяра Юсифзаде. Следственные мероприятия продолжаются".