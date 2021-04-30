Названа дата экзамена по азербайджанскому языку для школьников

Обнародована дата экзамена по азербайджанскому языку для учащихся 9-х и 11-х классов школ Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Тестовый экзамен по азербайджанскому языку состоится 20 мая в рамках выпускного экзамена для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ с другим языком преподавания.

Для участия в экзамене регистрироваться не нужно. За день до него учащиеся должны распечатать с сайта ГЭЦ пропускной экзаменационный лист.

Напомним, что на экзамене будет представлено 30 тестовых заданий закрытого типа.

Экзамен продлится 45 минут.