https://news.day.az/society/1338678.html Названа дата экзамена по азербайджанскому языку для школьников
Названа дата экзамена по азербайджанскому языку для школьников
Обнародована дата экзамена по азербайджанскому языку для учащихся 9-х и 11-х классов школ Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).
Тестовый экзамен по азербайджанскому языку состоится 20 мая в рамках выпускного экзамена для учащихся 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ с другим языком преподавания.
Для участия в экзамене регистрироваться не нужно. За день до него учащиеся должны распечатать с сайта ГЭЦ пропускной экзаменационный лист.
Напомним, что на экзамене будет представлено 30 тестовых заданий закрытого типа.
Экзамен продлится 45 минут.
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