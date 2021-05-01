Гендиректор «Азеригаз» анонсировал рост числа абонентов

Процесс газификации реализуется в Азербайджане в соответствии с государственной программой. В связи с этим число абонентов ежегодно увеличивается, и в этом году ожидается 100-тысячный рост.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор производственного объединения "Азеригаз" Руслан Алиев.

По его словам, газификация в числе шагов, предпринимаемых главой государства для улучшения благосостояния граждан: "Число абонентов в стране уже достигло 2,4 миллиона. Показатель газификации составляет 96,2 процента".

Гендиректор ПО добавил, что в этом году в рамках госпрограммы в правительство внесены особые предложения. "Общественность будет дополнительно проинформирована об этом", - подытожил Руслан Алиев.