Насколько эффективна вакцина «Спутник V»?

Пандемия продолжается, и мы уже два года живем в этой ситуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов.

По его словам, основной метод борьбы с пандемией - вакцинирование. В страну уже доставлено более 2 миллионов доз вакцин: "Сегодня мы стали свидетелями прибытия вакцины "Спутник V", которая зарекомендовала себя в мире и уже зарегистрирована более чем в 60 странах. Она имеет высокую эффективность".