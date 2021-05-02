https://news.day.az/society/1339207.html Насколько эффективна вакцина «Спутник V»? – отвечает Виктор Гасымов
Насколько эффективна вакцина «Спутник V»? – отвечает Виктор Гасымов
Пандемия продолжается, и мы уже два года живем в этой ситуации.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал замминистра здравоохранения Азербайджана Виктор Гасымов.
По его словам, основной метод борьбы с пандемией - вакцинирование. В страну уже доставлено более 2 миллионов доз вакцин: "Сегодня мы стали свидетелями прибытия вакцины "Спутник V", которая зарекомендовала себя в мире и уже зарегистрирована более чем в 60 странах. Она имеет высокую эффективность".
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