В Азербайджане отменена военная инвалидность 9 человек

Проведена очная оценка инвалидности еще 18 человек, у которых истек срок инвалидности, назначенной в прошлом комиссией из-за военных травм, направления были включены в электронную систему для повторного назначения инвалидности, а в документах об инвалидности которых были выявлены противоречия.

Как сообщили Day.Az в Государственном агентстве медико-социальной экспертизы и реабилитации, оценивание проводилось комиссией, состоящей из представителей Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, военно-врачебных экспертных комиссий Министерства обороны и других соответствующих структур, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Было установлено, что нет оснований для назначения инвалидности 9 из 18 обследованных лиц. По этой причине им было отказано в повторном назначении инвалидности.

В обследовании принимают участие также представители НПО. В этот раз в них участвовал президент Фонда исследований "Конституция" Алимамед Нуриев. Основной целью проводимых работ является полная прозрачность процесса назначения инвалидности, отмена фиктивной инвалидности.