Заразившаяся коронавирусом народная артистка рассказала о своем самочувствие

"Есть некоторое улучшение, я чувствую себя лучше".

Об этом АПА сказала народная артистка Эльмира Рагимова, передает Day.Az.

Она сказала, что два дня назад была помещена в модульную больницу в Зыхе.

Отметим, Э.Рагимова заразилась коронавирусом.