https://news.day.az/society/1340028.html Заразившаяся коронавирусом народная артистка рассказала о своем самочувствие
Заразившаяся коронавирусом народная артистка рассказала о своем самочувствие
"Есть некоторое улучшение, я чувствую себя лучше".
Об этом АПА сказала народная артистка Эльмира Рагимова, передает Day.Az.
Она сказала, что два дня назад была помещена в модульную больницу в Зыхе.
Отметим, Э.Рагимова заразилась коронавирусом.
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