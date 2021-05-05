https://news.day.az/society/1340038.html Электрички Баку-Хырдалан-Сумгайыт возобновляют работу - НАЗВАНА ДАТА
Электрички Баку-Хырдалан-Сумгайыт возобновляют работу - НАЗВАНА ДАТА
16 мая возобновляется перевозка пассажиров по железнодорожной линии Баку-Хырдалан-Сумгайыт.
Как сообщили АПА в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", наряду со строительством нового железнодорожного моста на Хырдаланском круге проведен капитальный ремонт контактной сети линии на станции "Баш Кешля", передает Day.Az.
"Проведенная реконструкция повысит безопасность работы пассажирских поездов", - говорится в сообщении.
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