Высота волн на Каспии достигла 4,5 м

Обнародована фактическая погода.

Как сообщили Day.Az в Национальной метеорологической службе МЭПР, по состоянию на 11:00 5 мая погода на территории страны резко ухудшилась, местами прогремела гроза, временами шел дождь, в отдельных районах дожди были интенсивными.

Дул временами усиливающийся северо-западный ветер. В результате проливных дождей в большинстве рек увеличился уровень воды, в реках Эсрик, Эсрикчай, Джырдахан, Кюрекчай, Гянджачай, Алаханьчай наблюдались кратковременные сели и наводнения. В Шахдаге и Хыналыге выпал снег. Высота снежного покрова составила в Шахдаге 5 см, в Хыналыге 3 см.

В Верхнем Карабахе выпало 5-16 мм, в Дашкесане - 24 мм, в Газах-Гяндже - 3-14 мм, в Нафталане - 21 мм, на Большом Кавказе - 2-16 мм, местами 25-40 мм, в Центральном Аране - 2-6 мм, в Тертере - 21 мм (41% месячной нормы), в Мингячевире - 17 мм (37% месячной нормы), в Лянкяран-Астаринской зоне - 2 мм, в Нахчыванской АР - 1-9 мм осадков.

Скорость северо-западного ветра временами достигала в Нефтчале 28 м/с, в Билясуваре - 20 м/с, в Нафталане - 18 м/с, на Абшеронском полуострове: в Баку, Маштаге, на острове Гум - 28 м/с, в Пираллахи - 25 м/с, в Сумгайыте - 24 м/с, на острове Чилов, Нефтяных камнях - 20 м/с. По данным станции "Нефтяные камни", высота волн на море - 4.5 м.