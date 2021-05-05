https://news.day.az/society/1340203.html В Азербайджане могут отменить группы инвалидности - Госагентство
В Азербайджане могут отменить группы инвалидности - Госагентство
В Азербайджане могут отменить группы инвалидности.
Как сообщает Day.Az, об этом сказал директор Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации Джавид Абдулгадиров.
По его словам, в настоящее время инвалидность назначается по I, II и III группам.
"В Милли Меджлис (парламент) уже представлены документы о новых критериях назначения инвалидности. Группы инвалидности предложено отменить. Степень полученных увечий будет выражаться в процентах", - сказал Абдулгадиров.
Глава госагентства добавил, что сегодня в связи с инвалидностью поступило 80 тысяч обращений, из них 25 тысяч одобрены.
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