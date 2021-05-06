https://news.day.az/society/1340426.html Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем - Ягут Гараева
Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем - Ягут Гараева
"Больше всего случаев заражения наблюдалось в ноябре и декабре. В тот период было 30% положительных результатов тестов".
Как сообщает Day.Az, об этом сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.
Я.Гараева сообщила, что с 18 января в Азербайджане начался процесс вакцинации:
"После этого число случаев заражения достигло максимума -2000-2500. Сегодня мы наблюдаем снижение, некоторую активность в социальной жизни без перехода на карантинный режим. Коэффициент заражения составляет примерно 10%. Сегодня эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем".
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