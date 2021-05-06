Квартиры героев Отечественной войны Азербайджана будут считаться историческими памятниками

Строения, квартиры, памятные места, документы и предметы, связанные с жизнью героев Отечественной войны будут считаться историческими памятниками.

Как сообщает Day.Az, соответствующее изменение предложено в закон "Об охране историко-культурных памятников".

Согласно предложенному изменению, строения, квартиры, памятные места, документы и предметы, связанные с жизнью героев Отечественной войны, Национальных героев Азербайджанской Республики и Героев Советского Союза будут считаться историческими памятниками.