Обнаружены останки офицера, пропавшего 7 месяцев назад в Отечественной войне

Найдено тело еще одного военнослужащего, пропавшего без вести в период Отечественной войны.

Об этом АПА сообщил брат шехида, передает Day.Az.

Тело жителя села Анбу Лерикского района капитана Рахматова Абульфаза Гусейнверди оглу 1989 года рождения, пропавшего с первых дней Отечественной войны, найдено на территории Джебраильского района.

Шехид будет похоронен завтра в родном селе.

А.Рахматов растил двух детей.