https://news.day.az/society/1340653.html Обнаружены останки офицера, пропавшего 7 месяцев назад в Отечественной войне
Обнаружены останки офицера, пропавшего 7 месяцев назад в Отечественной войне
Найдено тело еще одного военнослужащего, пропавшего без вести в период Отечественной войны.
Об этом АПА сообщил брат шехида, передает Day.Az.
Тело жителя села Анбу Лерикского района капитана Рахматова Абульфаза Гусейнверди оглу 1989 года рождения, пропавшего с первых дней Отечественной войны, найдено на территории Джебраильского района.
Шехид будет похоронен завтра в родном селе.
А.Рахматов растил двух детей.
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