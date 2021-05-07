В Баку пресечена попытка проведения акции

В Баку пресечена попытка проведения акции группой лиц.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в Насиминском районе группа лиц попыталась провести несогласованную акцию вопреки требованиям особого карантинного режима.

Задержанных нет.