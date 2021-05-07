https://news.day.az/society/1340922.html В Баку пресечена попытка проведения акции - заявление МВД
В Баку пресечена попытка проведения акции - заявление МВД
В Баку пресечена попытка проведения акции группой лиц.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), в Насиминском районе группа лиц попыталась провести несогласованную акцию вопреки требованиям особого карантинного режима.
Задержанных нет.
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