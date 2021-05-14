По случаю Всемирного Дня Книги 23 апреля, продолжается проект "Час чтения", организованный Nar совместно с Бакинским Книжным Центром. Следующей читательницей онлайн-встречи, которая состоится 14 мая в 12:00, станет народная артистка Зульфия Ханбабаева. Она прочтет зрителям всемирно известные сказки. Для того, чтобы присоединиться к встрече, вы можете перейти по ссылке или посмотреть прямую трансляцию Nar на официальных каналах Facebook и YouTube.

Ранее гостями "Часа чтения" были народный писатель Чингиз Абдуллаев, телеведущие Наргиз Джалилова и Джейхун Али. Они рассказали студентам о важности чтения, книг, прочитали различные сказки и рассказы. Всего в проекте "Час чтения" приняли участие более 6100 студентов.

Основная цель проекта, реализованного при поддержке Министерства Образования, помощь школьникам в эффективном времяпровождении в период пандемии, обучающая и развивающая навыки чтения.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8740 базовых станций и охватывающей 90% территории страны.