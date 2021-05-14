На одном из бакинских шоссе частично ограничено движение

Движение на одной из полос участка Забратского шоссе на пересечении с ул. Мусы Байрамова ограничено в связи с ремонтными работами.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Отмечается, что на участке от пересечения шоссе с ул. Амира Багирова до территории, где идут ремонтные работы, сейчас наблюдается плотный транспортный поток.