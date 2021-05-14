https://news.day.az/society/1342609.html На одном из бакинских шоссе частично ограничено движение
На одном из бакинских шоссе частично ограничено движение
Движение на одной из полос участка Забратского шоссе на пересечении с ул. Мусы Байрамова ограничено в связи с ремонтными работами.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Отмечается, что на участке от пересечения шоссе с ул. Амира Багирова до территории, где идут ремонтные работы, сейчас наблюдается плотный транспортный поток.
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