Газовый баллон взорвался во дворе ресторана в Сабаильском районе Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате взрыва ожоги получили 4 человека (работники ресторана). Пострадавшие были эвакуированы пожарными в безопасное место и доставлены в скорую помощь.

В результате оперативных и неотложных мер, принятых Государственной противопожарной службой МЧС, распространение пожара было предотвращено. Близлежащие постройки защищены от огня. Пожар был потушен.