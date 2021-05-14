https://news.day.az/society/1342642.html Взрыв в бакинском ресторане: пострадали четыре человека
Взрыв в бакинском ресторане: пострадали четыре человека
Газовый баллон взорвался во дворе ресторана в Сабаильском районе Баку.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в результате взрыва ожоги получили 4 человека (работники ресторана). Пострадавшие были эвакуированы пожарными в безопасное место и доставлены в скорую помощь.
В результате оперативных и неотложных мер, принятых Государственной противопожарной службой МЧС, распространение пожара было предотвращено. Близлежащие постройки защищены от огня. Пожар был потушен.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре