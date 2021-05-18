Девять бакинских школ перешли на 5-дневное очное обучение

Некоторые школы в Баку перешли на 5-дневное очное обучение.

Об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Управлении образования города Баку, передает Day.Az.

Согласно соответствующему приказу министра образования, в общеобразовательных учреждениях № 16, 44, 50, 122, 140, 153, 161, 173, 231, принято решение о переходе на 5-дневное очное обучение в I-IX классах, и 4-дневное - в дошкольных группах.

Напомним, с 17 мая 2021 года в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях, расположенных в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа и Шеки, а также в Абшеронском районе частично восстановлена очная форма обучения.

На стадии дошкольного обучения и на уровне общего среднего образования (V-IX классы) в общеобразовательных учебных заведениях городов Баку и Сумгайыт, а также Абшеронского района обучение организовано 2 раза в неделю в очной форме, на уровне начальных классов (I-IV классы) обучение проводится 3 раза в неделю в очной форме.