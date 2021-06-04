https://news.day.az/society/1349297.html В Баку чтят память журналистов, погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджаре - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
В Баку чтят память журналистов, погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджаре - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ - ФОТО
На Азербайджанском телевидении (AzTV) проходит церемония поминовения оператора AzTV Сираджа Абышова, 1989 года рождения, и сотрудника информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова (Алиоглу), 1982 года рождения, погибших при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на мине.
Trend представляет прямую трансляцию с церемонии, передает Day.Az.
Напомним, что oператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) погибли, подорвавшись на мине при исполнении своих служебных обязанностей.
Эти журналисты вели съемки разрушенных вооруженными силами Армении населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана.
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