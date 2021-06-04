В Баку чтят память журналистов, погибших в результате подрыва на мине в Кельбаджаре

На Азербайджанском телевидении (AzTV) проходит церемония поминовения оператора AzTV Сираджа Абышова, 1989 года рождения, и сотрудника информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррама Ибрагимова (Алиоглу), 1982 года рождения, погибших при исполнении служебных обязанностей в результате подрыва на мине.

Trend представляет прямую трансляцию с церемонии, передает Day.Az.

Напомним, что oператор AzTV Сирадж Абышов и сотрудник АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов (Алиоглу) погибли, подорвавшись на мине при исполнении своих служебных обязанностей.

Эти журналисты вели съемки разрушенных вооруженными силами Армении населенных пунктов на освобожденных территориях Азербайджана.