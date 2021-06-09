https://news.day.az/society/1350956.html Тяжелое ДТП в Гёйгёле, есть пострадавшие
Тяжелое ДТП в Гёйгёле, есть пострадавшие
В Гёйгёле произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Гянджа-Дашкесан, проходящем по территории села Ени Гызылджа Гёйгёльского района, столкнулись два легковых автомобиля.
Во время аварии пострадали два человека, они госпитализированы.
По факту проводится расследование.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре