В Гёйгёле произошло ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на участке автодороги Гянджа-Дашкесан, проходящем по территории села Ени Гызылджа Гёйгёльского района, столкнулись два легковых автомобиля.

Во время аварии пострадали два человека, они госпитализированы.

По факту проводится расследование.