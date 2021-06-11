https://news.day.az/society/1351606.html Спасен подросток, упавший в реку Кура
Спасен подросток, упавший в реку Кура
В Мингячевире подросток упал с моста в реку Кура.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на транспортном мосту через реку.
Подросток 15-16 лет по неосторожности упал с моста в реку. Подростка вытащили из реки находившиеся на территории лодочники. Ему была оказана первая помощь, его состояние оценивается как стабильное.
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