Спасен подросток, упавший в реку Кура

В Мингячевире подросток упал с моста в реку Кура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на транспортном мосту через реку.

Подросток 15-16 лет по неосторожности упал с моста в реку. Подростка вытащили из реки находившиеся на территории лодочники. Ему была оказана первая помощь, его состояние оценивается как стабильное.