https://news.day.az/society/1351808.html В Гяндже в жилом здании произошел пожар, пострадали трое жильцов - ФОТО
В Гяндже в жилом здании произошел пожар, пострадали трое жильцов - ФОТО
В Гяндже произошел пожар.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, возгорание произошло на последнем этаже 4-этажного здания на проспекте Гейдара Алиева.
Сообщается, что пожар в квартире по указанному адресу вспыхнул внезапно. На место происшествия привлечены пожарные расчеты МЧС.
По предварительной информации, причиной возгорания стала утечка бытового газа.
Пожар был потушен, 3 человека получили ожоги. Жители здания были эвакуированы.
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