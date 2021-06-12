В Гяндже в жилом здании произошел пожар, пострадали трое жильцов

В Гяндже произошел пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, возгорание произошло на последнем этаже 4-этажного здания на проспекте Гейдара Алиева.

Сообщается, что пожар в квартире по указанному адресу вспыхнул внезапно. На место происшествия привлечены пожарные расчеты МЧС.

По предварительной информации, причиной возгорания стала утечка бытового газа.

Пожар был потушен, 3 человека получили ожоги. Жители здания были эвакуированы.