В Азербайджане обсуждают разрешение проведения свадеб

"Обсуждается вопрос проведения свадеб на открытом воздухе".

Об этом АПА сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов, передает Day.Az.

Ш.Мовсумов отметил, что в настоящее время ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная: "Ситуация в стране улучшается. Тем не менее, в отличие от нашей страны, ситуация с COVID-19 в мире не обнадеживает. В некоторых странах началась вторая, третья волна пандемии. Поэтому обсуждения проводятся с учетом общей ситуации".

Помощник Президента отметил, что есть вероятность проведения свадебных церемоний на открытом воздухе с участием определенного количества людей: "В связи с этим обсуждения продолжаются".