В Азербайджане обсуждают разрешение проведения свадеб - Заявление Шахмара Мовсумова
"Обсуждается вопрос проведения свадеб на открытом воздухе".
Об этом АПА сказал помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов, передает Day.Az.
Ш.Мовсумов отметил, что в настоящее время ситуация с COVID-19 в Азербайджане стабильная: "Ситуация в стране улучшается. Тем не менее, в отличие от нашей страны, ситуация с COVID-19 в мире не обнадеживает. В некоторых странах началась вторая, третья волна пандемии. Поэтому обсуждения проводятся с учетом общей ситуации".
Помощник Президента отметил, что есть вероятность проведения свадебных церемоний на открытом воздухе с участием определенного количества людей: "В связи с этим обсуждения продолжаются".
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