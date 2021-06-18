Пожар в Нагорном парке в Баку

Сегодня вечером в Баку около Дворца "Гюлистан" на улице Теймура Эльчина, произошел пожар на лужайке.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на место происшествия были привлечены 2 единицы пожарной техники МЧС. Как сообщили сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС Сабаильского района, по предварительной информации, причиной возгорания стал непотушенный окурок сигареты.

Пожар полностью потушен пожарными расчетами.

Деревья на месте происшествия не пострадали.