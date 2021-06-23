Названо число отчисленных из вузов азербайджанских студентов

Названо число азербайджанских студентов, отчисленных из вузов в 2020 году по разным причинам.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщается в 12-м выпуске журнала "Абитуриент".

Сообщается, что в прошлом году число студентов, отчисленных за академический долг, в связи с переводом в другое учебное заведение, за невыплату платы за обучение, пропуск занятий или по собственной просьбе, в связи с приостановлением деятельности учебного заведения, составило 6954 человека.