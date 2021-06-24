https://news.day.az/society/1355730.html Вот сколько человек прошло вакцинацию от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ--> -->
Вот сколько человек прошло вакцинацию от COVID-19 в Азербайджане - ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ
За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 66 010 человек, сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число получивших первую дозу вакцины составило 36 942, вторую - 29 068 человек.
Общее количество введенных доз вакцины составляет 3 146 350. При этом первую дозу вакцины получили 2 034 554, вторую - 1 111 796 человек.
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