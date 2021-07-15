https://news.day.az/society/1361928.html Главный инфекционист о поддельных результатах ПЦР-тестов
Главный инфекционист о поддельных результатах ПЦР-тестов
"Дельта-штамм выявлен в 104 странах".
Как сообщает Day.Az, об этом заявил главный инфекционист Минздрава Тейяр Эйвазов в своем выступлении на тему "Иммунитет и вакцинация".
Он отметил, что результат теста на коронавирус, проведенный в течение последних 72 часов, может быть отрицательным: "После въезда в страну результат теста может быть положительным. Иногда ПЦР-тесты получают незаконным путем".
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