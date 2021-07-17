В рамках движения «Июль без пластика» покупателям в Баку были розданы эко-пакеты

Во имя чистого и здорового будущего Общественное объединение IDEA, посольство Великобритании в Азербайджане и сеть супермаркетов BRAVO совместно организовали кампанию по сокращению использования пластиковых пакетов.

Как сообщили Day.Az в IDEA, в рамках акции сотни эко-пакетов были подарены покупателям, посетившим гипермаркет BRAVO у метро "Кероглу". Кампания была проведена в поддержку движения "Июль без пластика", цель которого - способствовать участию миллионов людей во всем мире в борьбе с загрязнением пластиком.

В ходе мероприятия, которое вызвало большой интерес, покупатели были проинформированы о вреде, наносимом пластиком природе и человеческому организму, простых шагах, которые необходимо предпринять для сокращения использования одноразовых пластиковых предметов, важности сортировки и переработки отходов. В конце был проведен опрос об отношении жителей столицы к сортировке, переработке и повторному использованию мусора, чтобы эффективно организовать борьбу с пластиковым загрязнением.

Отметим, что с учетом важности информирования населения в области управления отходами для рационального и эффективного использования природных ресурсов по инициативе учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA, вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой был реализован ряд масштабных проектов, собрано и отправлено на переработку более 3000 тонн бумажных и более 1000 тонн пластиковых отходов.

Правительство Великобритании также предприняло ряд важных шагов по сокращению использования пластика в своей стране. После внедрения платных пластиковых пакетов в крупных супермаркетах Великобритании в 2015 году продажи таких пакетов упали более чем на 95%.

Как известно, в целях уменьшения вреда пластиковых отходов окружающей среде с первого января 2021 года в Азербайджане полностью запрещены продажа, импорт и производство полиэтиленовых пакетов толщиной до 15 микрон, а с первого июля запрещены ввоз, производство и продажа одноразовых пластиковых палочек, вилок, ложек, ножей, тарелок и стаканов.

Общественное объединение IDEA, посольство Великобритании в Азербайджане и сеть супермаркетов BRAVO призывают людей отказаться от одноразовых пластиковых предметов, в том числе пластиковых пакетов, ради будущих поколений и выбирать экологически чистые альтернативы.