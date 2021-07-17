Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 39 986 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 17 430, вторую дозу получили 22 556 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4 323 487, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 566 320, вторую дозу получили 1 757 167 человек.