Рабочая группа конкурса Yüksəliş провела встречу с победителями

Рабочая группа конкурса Yüksəliş встретилась с победителями конкурса.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, победителей поздравил заместитель министра молодежи и спорта Азербайджана, руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев.

На встрече была затронута тема реализации годичного плана личного развития (https://yukselish.az/mentors.html), который будет представлен победителям менеджерами. При этом были обсуждены направления и цели, на которые будет потрачена половина полученного каждым победителем гранта на саморазвитие в размере 20 тысяч манатов. Были выслушаны предложения победителей, а также состоялся обмен мнениями об их дальнейших карьерных планах.

Руководитель рабочей группы Фархад Гаджиев отметил, что оргкомитет конкурса готов оказывать постоянную поддержку и сотрудничать с победителями.

Напомним, что в конкурсе Yüksəliş принимали участие граждане Азербайджана с высшим образованием в возрасте от 21 до 51 года и стажем управления не менее двух лет. Среди 11 760 претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, победителями стали 27 человек, отличившиеся своими навыками и управленческими способностями.

Цель учрежденного распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 26 июля 2019 года конкурса Yüksəliş - выявить и поддержать перспективных руководителей с высоким интеллектуальным потенциалом и управленческими качествами, а также внедрить современные подходы в развитие управленческого механизма на фоне стремительно меняющихся условий и создать резервную базу кадров страны.