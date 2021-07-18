Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 33 869 человек.

Как сообщили Day.Az в оперативном штабе при Кабинете Министров, за день число получивших первую дозу вакцины составило 14 499, вторую дозу получили 19 370 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 4 357 356, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 2 580 819, вторую дозу получили 1 776 537 человек.