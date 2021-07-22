Сотрудники Trend.az и Day.Аz награждены Союзом театральных деятелей Азербайджана

В связи с Днем национальной прессы, который отмечается в Азербайджане 22 июля, в Союзе театральных деятелей состоялось награждение журналистов, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие председатель союза, народный артист, профессор Азер Паша Нематов, заместитель председателя, народный артист Гаджи Исмаилов, а также сотрудники объединения.

Азер Паша Нематов поздравил представителей отечественных СМИ с профессиональным праздником, пожелал им больших успехов в работе.

В числе награжденных - корреспондент АМИ Trend Джани Бабаева, редактор новостного портала Day.Аz Фирангиз Агаларова. Награды вручены представителям СМИ за заслуги в развитии национального театрального искусства.

В рамках мероприятия ведущей актрисе Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженной артистке Нахиде Оруджовой была вручена медаль Sənətkar в честь 60-летия.