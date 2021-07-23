Для представителей СМИ было организовано мероприятие "MEDIA PARTY by Gazelli Group".

Впервые в Азербайджане для представителей СМИ была организована вечеринка. Целью мероприятия, посвященного Национальному Дню журналистики и организованного со стороны первого производителя натуральной косметики в Азербайджане, компанией Gazelli Group было сделать этот день для журналистов незабываемым и полным приятных моментов.

Мероприятие, которое прошло в одном из самых элитных отелей столицы "FLY İNN BAKU", было организовано согласно всем правилам, применяемыми в связи с пандемией COVİD19. Именно по этой причине на мероприятии присутствовало 50 журналистов, которые первыми прошли регистрацию, многие из которых уже имели паспорт вакцинации против вируса COVİD19.

Поздравляя представителей СМИ, директор компании Gazelli Group Нармин Исмайлова отметила, что роль журналистов в Азербайджане, как и во всем мире, очень велика: "Правильное донесение важной для общества информации находится именно в руках наших СМИ. По этой причине на СМИ лежит очень большая ответственность...", - добавила Н. Исмайлова.

Праздничный вечер запомнился интересными развлечениями, победами в соревнованиях и прекрасной атмосферой. Победителям лотереи особенно повезло. И так, ведущая Вусала Тагиева выиграла ужин на двоих в "Gazelli Cafe", журналист Жаля Мехтиева - сертификат Gazelli House (Spa & Wellness), фотограф Валех Алиев - сертификат LabExpress by Gazelli Group (на общий анализ крови), журналист Эльнара Керимова - купон на покупку на сумму 100 AZN в сети магазинов ADORE, а обладателем ваучера, который предоставляет отдых в элитном отеле "Fly Inn Baku", стала заслуженный журналист Азербайджана Эльнара Дарзиева. По итогам мероприятия никто из гостей не остался без подарка от компании Gazelli Group. Помимо продукции Gazelli Group гостям были вручены сувениры с фотографиями, сделанные прямо на мероприятии.