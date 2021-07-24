Пожар на заминированной армянами территории в Ходжавенде потушен

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре на открытой местности и частично в лесном массиве в горной местности со сложным рельефом, заминированной армянами в районе села Шахйери Ходжавендского района.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, для тушения пожара сразу же были задействованы два вертолета авиационного отряда МЧС. Благодаря принятым оперативным и неотложным мерам пожар был потушен, было предотвращено его распространение на густой лес.