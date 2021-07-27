Минэкономики Азербайджана предупредило участников свадеб

Специалисты соответствующих госструктур Азербайджана продолжают меры контроля в объектах в Баку и других городов и регионов республики, где проводятся торжества, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства экономики.

На входе в зал, где проводится мероприятие, проверяется наличие у его участников документов о вакцинации от COVID или сертификатов об иммунитете.

До сегодняшнего дня в более чем 1200 объектах было проверено соблюдение предписанных в связи с пандемией правил и условий, проверены соответствующие документы до 145 тысяч человек, участвующих в торжествах, у 16 тысяч из них были выявлены те или иные недочеты в этих документах. Также было установлено несоблюдение необходимых требований со стороны более 680 человек из числа рабочего персонала этих объектов.

В ходе очередных мониторингов, проведенных 26 июля в некоторых объектах, где проводились свадебные торжества, были выявлены определенные нарушения правил, а именно: отсутствие на соответствующем портале информации об организации торжества (за 5 дней до мероприятия), превышение числа участников, отсутствие COVID-паспорта, сертификата об иммунитете, сертификата о вакцинации первой дозой вакцины, увеличение числа приглашенных гостей путем организации свадеб в нескольких залах, тесное расположение столов в залах и др. Мониторинговые группы провели профилактические беседы с организаторами свадеб и владельцами домов торжеств, ряд недочетов был устранен на месте и было обеспечено продолжение торжественных мероприятий в соответствии с правилами.