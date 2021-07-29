Названо число абитуриентов, набравших самые высокие баллы на приемных экзаменах

Государственный экзаменационный центр обнародовал результаты вступительных экзаменов по II и III группам 14-15 июля 2021 года.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦе, абитуриенты, принимавшие участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами экзамена по графическим изображениям карт и листов ответов.

Самый высокий результат по II группе специальностей на этом экзамене показали 2 человека, набравшие 400 баллов - выпускники средней школы № 4 Сальянского района и средней школы № 192 города Баку. Выпускник городской средней школы № 4 Сальянского района по сумме двух этапов набрал 691,2 балла, что является самым высоким баллом по II группе специальностей.

По сумме двух этапов по III группе специальностей самый высокий результат принадлежит выпускнику средней школы № 21 города Сумгайыт. Он набрал 385,2 балла на II этапе экзамена и 294,8 балла на I этапе. Таким образом, самый высокий результат по III группе специальностей - 680 баллов.

Напомним, на I этапе экзамена можно набрать максимум 300 баллов, а на II - 400. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.