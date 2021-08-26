https://news.day.az/society/1373158.html Пожар в горной местности в Габале
Пожар в горной местности в Габале
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Солгуджа Габалинского района.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС и сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологиии и природных ресурсов. Мероприятия по тушению огня продолжаются.
По предварительной информации, на горной местности горят сухая трава, кустарники и засохшие пни.
Дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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