Пожар в горной местности в Габале

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступила информация о пожаре в горной местности со сложным рельефом недалеко от села Солгуджа Габалинского района.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, к тушению пожара привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС и сотрудники Центра лесного хозяйства Министерства экологиии и природных ресурсов. Мероприятия по тушению огня продолжаются.

По предварительной информации, на горной местности горят сухая трава, кустарники и засохшие пни.

Дополнительная информация будет предоставлена позднее.