https://news.day.az/society/1378923.html Агентство пищевой безопасности проводит массовые проверки кафе и рестованов
Агентство пищевой безопасности проводит массовые проверки кафе и рестованов
Агентство пищевой безопасности 10 сентября провело 713 мониторингов на 419 объектах общепита Баку и регионов Азербайджана и выявило на 12 из них факты грубого нарушения требований законодательства, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на ведомство.
Отметим, что агентство расширило масштаб мониторингов на объектах общепита Баку и регионов.
В настоящее время мониторинги продолжаются, и в отношении субъектов предпринимательства, не соблюдающих правила, будут приняты самые строгие меры.
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