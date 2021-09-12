Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

За прошедшие сутки от коронавируса было вакцинировано 52 386 человек.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете Министров.

Сообщается, что из этого числа 18 108 человек получили прививку в первый раз, 34 278 - во второй.

Всего же на территории республики было введено 7 609 940 доз вакцины от COVID-19, 4 507 038 человек получили первую дозу вакцины, 3 102 902 - вторую.