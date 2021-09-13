В TƏBİB прокомментировали вопрос в связи разными результатами тестов

"Во всем мире встречаются случаи, когда положительный результат теста на коронавирус на другой день оказывается отрицательным".

Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщила представитель отдела по связям с общественностью TƏBIB Эльнара Бахыш.

По ее словам, одна из основных причин этого может быть связана с тем, что на некоторых стадиях заболевания процесс прекращается в верхних дыхательных путях и переходит в нижние дыхательные пути:

"Другая причина связана с тем, правильно ли делается забор материала. Брать мазок следует глубже, в глотке. Согласно распоряжению Кабинета министров, если результат теста, взятый через 7 дней с 24-часовым перерывом, дает отрицательный результат 2 раза, за основу принимается последний".