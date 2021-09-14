На улицах Баку замечена реклама метамфетамина

В Баку полиция приступила к расследованию в связи с открытой рекламой метамфетамина.

Как сообщает Day.Az, в Баку в последнее время участились случаи онлайн-продажи наркотических средств. Наркоторговцы создают свои сообщества в социальных сетях, и даже предлагают услуги по доставке наркотиков, в частности метамфетамина. Данные объявления чаще распространяются, в частности, посредством Телеграм-каналов.

Плачевная ситуация в связи с этим сложилась в Ясамальском районе Баку. Неизвестные уже открыто рекламируют свою деятельность, нанося краской на стены в подъездах жилых домов адреса своих Телеграм-каналов. В социальных сетях также сообщается о методах онлайн-доставки метамфетамина и других наркотических средств.

В ответ на запрос Trend начальник отдела МВД по связям с общественностью майор полиции Эльшад Гаджиев сказал, что в связи с размещением таких объявлений на указанной территории, а также по этим Телеграм-каналам уже начато расследование.