Генерал получил взятку более чем в 14 млн AZN

Стало известно, сколько денежных средств в виде взятки получил от граждан бывший начальник Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности (МНБ) Мовлам Шихалиев и другие лица.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, следствием установлены обоснованные подозрения в получении Мовламом Шихалиевым денежных средств в общей сложности на сумму 14 млн. 292 тыс. манатов в виде взятки, чужого имущества вымогательством на сумму 5 миллионов 77 тысяч манатов, а также превышении полномочий и фальсификации доказательств.

Отметим, завершено следствие уголовного дела, возбужденного в Генеральной прокуратуре в связи с фактами совершения незаконных действий бывшим начальником Главного следственного управления упраздненного Министерства национальной безопасности Мовламом Шихалиевым и другими должностными лицами.

Обвинительный акт по уголовному делу утвержден и направлен в Бакинский военный суд для рассмотрения.