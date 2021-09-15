С 9 по 11 сентября в Астрахани состоялся VI Каспийский медиафорум. Главное медийное событие Каспийского региона собрало более 300 делегатов. Это представители СМИ, политологи, эксперты, аналитики из Азербайджанской республики, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Российской Федерации, Туркменистана, а также Республики Узбекистан.

Как передает Day.Az, темой форума в этом году стали этнокультурные коммуникации в медиапространстве, а также экологический и этнокультурный туризм. Организаторами мероприятия выступили Правительство Астраханской области, Ассоциация "Центр международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия" и политологический центр "Север-Юг" при поддержке Россотрудничества и Ростуризма. Проект реализуется при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ.

Развитие туристического кластера и единое информационное поле - первостепенная задача "каспийской пятёрки"

Высокий уровень VI Каспийского медиафорума в этом году подтвердило большое число дипломатов, представителей государственной власти и руководителей крупных медиа стран Прикаспия. В шестой раз Форум проходит в Астраханской области - регионе, который не зря выбран местом его проведения, поскольку представляет собой южный форпост России на Каспии, а также исторически является местом пересечения ведущих торговых и транспортных путей между государствами Каспийского моря. Об этом в торжественной речи участникам форума сказал и Полномочный Представитель Президента РФ в Южном Федеральном округе Владимир Устинов, подчеркнув актуальность выбранной темы:

"Одной из перспективных сфер сотрудничества является туризм. Курорты Каспийского моря принимают более 1 млн туристов ежегодно. Но нужна, безусловно, совместная туристическая инфраструктура. Развитие туристического кластера, информационное сопровождение туристических проектов. Поэтому необходимо дальнейшее развитие стратегии Каспийского региона как единого экономического и гуманитарного, образовательного, информационного пространства, призванного обеспечить активные интеграционные процессы. Полагаю, что VI Каспийский медиафорум может внести свой весомый вклад в реализацию этой идеи".

Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ, директор Департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова также приняла участие в открытии Форума в формате видеосвязи. Официальный представитель МИДа зачитала обращение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова:

"Сотрудничество на Каспии выходит на новый уровень. Совершенствуется договорно-правовая база. В августе 2018 года лидерами "пятерки" была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Продвигается диалог в рамках пятисторонних форматов и механизмов. Свой вклад в углубление доверия и взаимопонимания вносит взаимодействие в информационной сфере. Убежден, что нынешний форум, посвященный такой актуальной теме как "Туризм и этнокультурные коммуникации в медиапространстве" пройдет в конструктивном, деловом ключе, будет способствовать выработке новых совместных инициатив", - говорится в сообщении.

Высокий потенциал и широкие перспективы стран Прикаспия отметили представители всех иностранных делегаций, прибывших на форум. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подчеркнул, что туризм на Каспии может и должен стать ведущей отраслью экономики: "Привлекательным направлением может стать морской круизный туризм. Многим хорошо известны знаменитые круизы по Волге, популярные в советские годы. Ежегодно в Астрахань прибывает около 12 000 туристов туристов из разных городов России. Поэтому мы и хотим и дальше развивать круизное судоходство, не ограничиваясь лишь региональными маршрутами. Тем более, что удобное расположение региона создаёт возможности для транскаспийских путешествий". Глава региона также напомнил о скором спуске на воду круизного лайнера Пётр Первый, готового к международным маршрутам на Каспии, а также о создании прикаспийского культурно-образовательного кластера на территории региона.

"На вопрос развития туризма на Каспии можно смотреть с двух точек зрения. С одной стороны - с точки зрения дохода. Но есть и другой аспект - можно использовать его как диалог между нашими странами. И наши нам необходимо, чтобы мы больше получили знаний друг о друге. Поскольку мы находимся в общем цивилизационном и культурном пространстве", - согласился с коллегами Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в России Казем Джалали.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в РФ Ермека Кошербаева, Россия была и остаётся ключевым торгово-экономическим партнёром Казахстана по самым разным направлениям: торговля, промышленность, культура, туризм, медицина:

"Двусторонний оборот между нашими странами составил почти 11 млрд долларов. Это на 27 % выше по сравнению с показателями прошлого года. В текущем году мы можем достигнуть рекордного показателя в 23 млрд долларов. Среди перспективных направлений также можно отметить создание в Астрахани Центра приграничной торговли, привлечение судостроительных заказов из Казахстана, работу Особой экономической зоны и транспортного коридора "Север-Юг".

Господин Посол также подчеркнул, что в Астраханской области уделяется большое внимание развитию мира и согласия между этносами и нациями: "Казахи являются крупнейшей этнической общиной области. Мы признательны руководству региона за поддержку астраханских казахов, в частности - укрепление духовных связей, сохранение языка и культуры своих предков, увековечивание памяти великих сыновей и дочерей казахского народа".

Статистические данные в сфере туризма на Каспии привел и Советник Председателя Государственного Агентства по туризму Азербайджанской республики Кенан Гулузаде:

"За последние 1,5 года мы переживаем ужаснейший кризис. Глобальный туризм и туризм наших стран упал на 80%. Это потеря рабочих мест, потеря инвестиций. Приведу цифры 2019 года и первые месяцы 2021 года. В 2019 -ом Азербайджан посетили 932 000 граждан, в этом году - всего лишь 158 000. Такого с нами ещё не происходило". Представитель Азербайджана также подчеркнул, что с июня государство наладило воздушные перевозки для граждан 42-х стран мира, однако не со всеми государствами Прикаспия границы открыты. Он также выразил надежду на запуск круизного лайнера между Астраханью и Баку, успешную деятельность Азербайджанского делового центра в Астрахани и открытие Астраханского делового центра в Азербайджане.

Консул Туркменистана в Астрахани Гуйч Гараев в рамках VI Каспийского медиафорума зачитал приветственное обращение Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в России Батыра Ниязлиева. "Каспийский регион и его потенциал объективно становятся приоритетными. СМИ, их оценки, мнения и суждения приобретают важнейшее значение, способствуют взаимопониманию и формировании единого подхода к совместным стратегическим планам сотрудничества", - говорится в официальном сообщении. По словам консула, Туркменистан уделяет большое значение развитию туризма, укрепления культурных ценностей, в частности, подписано соглашение о сотрудничестве в области развития культуры и туризма с соседними государствами Каспийского региона.

Зампред Правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов предложил рассмотреть идею создания единой туристической платформы и дизайн-кода для стран Каспийского региона: "В рамках нацпроекта по развитию внутреннего туризма предусматривается комплекс мероприятий, в том числе создание специальных цифровых платформ для туристов. Также обсуждается проект интерактивной туристической карты Северо-Кавказского региона. Полагаю целесообразным обсудить создание таких электронных продуктов в странах Прикаспия. Считаю полезным нарастить ресурсы рекламного и информационного сопровождения".

Глава Россотрудничества Евгений Примаков также убеждён, что тесная работа на региональном и муниципальном уровне положительно влияет на развитие туризма, научно-образовательных и культурных связей: "Россотрудничество готово и далее оказывать энергичную поддержку инициативам регионов, субъектов Российской Федерации по расширению международного взаимодействия. К Астрахани хочу в очередной раз обратиться: "Добро пожаловать на презентации вашего региона в русские дома".

О делегации из Республики Узбекистан коллегам рассказала проректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Нозима Муратова: "В состав нашей делегации помимо представителей государственных учреждений и неправительственных организаций включены съёмочные группы двух телеканалов - Dunyo Boylab и Uzreport TV. Первый - это своеобразный нишевый канал, делающий ставку на познавательные передачи. Второй - информационный (его выпуски, кстати, очень популярны). Оба вещают на всю страну. В эту поездку они собрались не только для освещения самого медиафорума, но и собрать материал для передач, который раскрыл бы туристический потенциал и культурное наследие Астраханской области. За время изоляции в связи с пандемией люди очень устали от всего негативного и однообразного. А пока все границы не открыты и нет возможности куда-либо поехать, аудитория создаёт высокие рейтинги передачам, которые посвящены путешествиям и другим городам и странам. Поэтому, думаю, передачи об Астраханской области тоже будут иметь хорошую аудиторию в нашей стране", - сказала глава делегации Узбекистана.

Трэвэл-журналистика, культурные коды, просветительские медиа - в повестке VI Каспийского медиафорума

Также в основной день работы форума - 10 сентября - участникам были предложены сразу три дискуссионные панели: "Трэвэл журналистика в цифровую эпоху", "Chek-in в культурном медиапространстве" и "Просветительские медиапроекты в новой системе информационных коммуникаций".

Модератором дискуссионной панели, посвящённой трэвэл-журналистике стали заместитель декана факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики Дмитрий Шелухин и заведующая кафедрой теории и истории журналистики Астраханского государственного университета Галина Белолипская. В качестве спикеров участие в дискуссии приняли ректор Академии телевидения и радио ЗАО "Азербайджанское телерадиовещание" Фаик Гусиев (Азербайджанская Республика), обозреватель международного проекта "ЕвроМедиа" Александр Покатилов ( Российская Федерация), председатель правления АО "HK "Kazakh Tourism" Ержан Еркинбаев (Республика Казахстан), главный редактор ИА ТОППРЕСС Ержан Багдатов (Республика Казахстан), программный директор телеканала "Хабар 24" Максат Ургенщбаев (Республика Казахстан), руководитель фонда "Мир Евразии" Эдуард Полетаев (Республика Казахстан).

Ведущими актуальной для каспийского региона дискуссии о просветительских проектах выступили представители сразу трёх крупных медиапроектов: начальник Управления информационной политики и информатизации Россотрудничества Надана Фридрихсон (Российская Федерация), директор экспертной платформы Baku Network Гюльнара Мамедзаде (Азербайджанская республика), генеральный директор телеканала "Астрахань 24" Динара Межитова (Российская Федерация). Диалог поддержали президент межрегиональной общественной организации журналистов, освещающих межэтническую тематику "Гильдия межэтнической журналистики" Маргарита Лянге (Российская Федерация), руководитель политологического клуба "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде (Азербайджанская республика), телеведущая телеканала CBC Анастасия Лаврина (Азербайджанская республика).

Тему сохранения культурного кода модерировала продюсер и руководитель направления ТАСС России Елена Борисенко. А обсудить актуальные вопросы собрались выпускающий редактор проекта Artifex Яна Гарбовская (Российская Федерация), представитель Россотрудничества в Иране Дмитрий Калениченко, корреспондент отдела международной политики медиагруппы "Комсомольская правда" Мария Брек (Российская Федерация) и другие.

Также накануне, 9 сентября, на полях форума состоялись мероприятия в рамках молодёжной программы Россотрудничества "Новое поколение" и заседание Каспийской школы волонтёрства. По окончании Форума организаторы подвели итоги конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ". Гран-при конкурса получил краевед из г. Атырау Асылбек Ситалиев.